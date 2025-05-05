Стрелявшие в полицейских в Дагестане скрылись на угнанной машине

Mash: стрелявшие в полицейских в Махачкале угнали машину ДПС и скрылись

Стрелявшие в полицейских в Махачкале угнали автомобиль дорожно-патрульной службы и скрылись. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Двоих злоумышленников, сидящих на передних сиденьях автомобиля, запечатлела дорожная камера.

До этого перестрелка с участием сотрудников полиции попала на видео. Вероятно, в результате не выжили трое человек.

23 июня 2024 года в Дагестане произошла стрельба у синагоги. Группа мужчина обстреляла здание из автоматов. В результате инцидента пострадали 12 полицейских, еще шесть правоохранителей не выжили. Также несовместимые с жизнью ранения получили священник и охранник. Религиозное сооружение загорелось. Нападавшие оказались родственниками главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

Ранее дагестанского чиновника и его знакомого объявили в розыск за участие в перестрелке.