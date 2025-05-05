В МВД подтвердили ликвидацию преступников, напавших на полицейских в Махачкале

МВД: двое напавших на полицейских в Махачкале преступников ликвидированы

МВД Дагестана подтверждает уничтожение двух преступников, напавших на полицейских в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».

«Двое нападавших ликвидированы», — говорится в сообщении.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, перестрелка началась после того, как сотрудники полиции попытались остановить машину, в которой находились нападавшие.

Утверждается, что два преступника сумели скрыться, их разыскивают.

По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских, 17-летняя местная жительница получила ранение.

Ранее появились данные о выжившем полицейском после перестрелки в Махачкале.