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СМИ сообщили, что двое выживших стрелков в Махачкале скончались в больнице

Mash: двое из четырех стрелков в Махачкале скончались в больнице
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Двое из четырех террористов, устроивших стрельбу в Махачкале, про которых СМИ писали, что они выжили, скончались в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash Gor, после ранения один из полицейских нейтрализовал одного из нападавших его же ножом.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Двое нападавших были ликвидированы, еще двое, по данным журналистов, смогли скрыться.

По данным пресс-службы МВД Дагестана, в результате нападения погибли трое полицейских, 17-летняя местная жительница получила ранение. В то же время Минздрав республики сообщил, что один сотрудник полиции погиб на месте и еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.

Telegram-канал 112 сообщал, что патрульную машину, на которой скрылись злоумышленники, расстрелявшие сотрудников ДПС в Махачкале, нашли брошенной.

Ранее в Дагестане завели уголовное дело после перестрелки с полицейскими.

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Перестрелка в Махачкале
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