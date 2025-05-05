Полицейскую машину, на которой скрылись стрелки в Махачкале, нашли брошенной

Скрывшиеся после перестрелки злоумышленники бросили авто на окраине Махачкалы

Патрульную машину, на которой скрылись злоумышленники, расстрелявшие сотрудников ДПС в Махачкале, нашли брошенной, сообщает Telegram-канал 112.

«В салоне автомобиля никого не было – преступники подались в бега в пешем порядке. Их объявили в розыск», — сообщает канал.

Отмечается, что в результате стрельбы погибли трое сотрудников полиции, еще двое госпитализированы. Кроме того, пострадали двое гражданских, в том числе несовершеннолетняя девочка.

До этого стало известно, что в столице республики Дагестан произошла перестрелка. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.

Как писал Telegram-канал 112, двое неизвестных напали на патруль ДПС. Злоумышленники открыли шквальный огонь по стражам порядка, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления.

23 июня 2024 года в Дагестане произошла стрельба у синагоги. Группа мужчин обстреляла здание из автоматов. В результате инцидента пострадали 12 полицейских, еще шесть правоохранителей не выжили. Также несовместимые с жизнью ранения получили священник и охранник. Религиозное сооружение загорелось. Нападавшие оказались родственниками главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

Ранее на видео попала перестрелка на парковке в Подмосковье.