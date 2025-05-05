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Появилось видео перестрелки с полицейскими в Дагестане

Mash: перестрелка с полицейскими в Махачкале попала на видео

В столице Дагестана Махачкале перестрелка с участием сотрудников полиции попала на видео. По предварительным данным, три человека погибли, сообщает Telegram-канал Mash.

«‎Со слов очевидцев, нападавших было двое — они напали на сотрудников ГИБДД, угнали машину, объявлен план «‎Перехват», — пишет канал.

До этого стало известно, что в столице республики произошла перестрелка. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.

Как писал Telegram-канал 112, двое неизвестных напали на патруль ДПС. Злоумышленники открыли шквальный огонь по стражам порядка, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления.

Также по данным Mash, пострадала 12-летняя девочка. Во время стрельбы ей в руку попал осколок.

23 апреля этого года сотрудник полиции пострадал в результате перестрелки в Дербенте, нападавший ликвидирован.

До этого в Подмосковье мужчину задержали за нападение на полицейского с ножом. Инцидент произошел в деревне Шеметово. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом запрещенных веществ проводили обход и в какой-то момент обратили внимание на мужчину, который оглядывался и нервничал. Полицейские попросили показать документы, но в ответ он достал нож и напал на представителя власти.

Ранее толпа гаишников пыталась поймать екатеринбуржца с ножом.

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Перестрелка в Махачкале
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