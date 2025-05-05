Во время перестрелки в Дагестане пулей задело 12-летнего ребенка

Во время перестрелки в столице Республики Дагестан, Махачкале, задело пулей 12-летнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«‎В их числе (пострадавших — прим. «Газета.Ru») 12-летний ребенок, которого задело пулей», — говорится в сообщении.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Двое нападавших были ликвидированы, еще двое, по данным журналистов, смогли скрыться, ведется их розыск.

По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских. По последним данным, семь человек пострадали, в том числе 17-летняя девушка.

23 апреля в Подмосковье мужчину задержали за нападение на полицейского с ножом. Инцидент произошел в деревне Шеметово. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом запрещенных веществ проводили обход и в какой-то момент обратили внимание на мужчину, который оглядывался и нервничал. Полицейские попросили показать документы, но в ответ он достал нож и напал на представителя власти.

Ранее появилось видео перестрелки с полицейскими в Дагестане