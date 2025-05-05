Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились данные о выжившем полицейском после перестрелки в Махачкале

«112»: один из полицейских, попавших под обстрел в Махачкале, жив

Один из полицейских, который попал под обстрел в Махачкале, выжил, троих его коллег спасти не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, выживший сотрудник полиции до последнего продолжал вести бой с преступниками, которые открыли огонь. Он оборонялся до тех пор, пока злоумышленники не скрылись на патрульной машине. Полицейский оказался серьезно ранен, он получил огнестрельные ранения в руку и ногу.

Журналисты канала заявили, что нападение на патруль ДПС было подготовленным. По данным канала, место и время нападения были придуманы заранее.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Двое нападавших были ликвидированы, еще двое смогли скрыться, ведется их розыск.

По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских.

Ранее в Махачкале ликвидировали одного из стрелков, открывших огонь по сотрудникам ДПС.

Все новости на тему:
Перестрелка в Махачкале
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами