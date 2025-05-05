Появились данные о выжившем полицейском после перестрелки в Махачкале

«112»: один из полицейских, попавших под обстрел в Махачкале, жив

Один из полицейских, который попал под обстрел в Махачкале, выжил, троих его коллег спасти не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, выживший сотрудник полиции до последнего продолжал вести бой с преступниками, которые открыли огонь. Он оборонялся до тех пор, пока злоумышленники не скрылись на патрульной машине. Полицейский оказался серьезно ранен, он получил огнестрельные ранения в руку и ногу.

Журналисты канала заявили, что нападение на патруль ДПС было подготовленным. По данным канала, место и время нападения были придуманы заранее.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Двое нападавших были ликвидированы, еще двое смогли скрыться, ведется их розыск.

По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских.

Ранее в Махачкале ликвидировали одного из стрелков, открывших огонь по сотрудникам ДПС.