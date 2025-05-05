В результате перестрелки в Махачкале пострадали семь человек

Минздрав: семь человек пострадали в результате перестрелки в Махачкале

В результате перестрелки в Махачкале пострадали как минимум семь человек. Об этом сообщает Минздрав Дагестана.

«По предварительным данным, семеро человек пострадали в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова города Махачкалы», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, погиб один полицейский, еще двоих увезли в больницы. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии. Также в госпиталь направили двух раненных боевиков.

Также пострадали двое гражданских, включая 17-летнюю девочку. Их состояние оценивают как среднетяжелое.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, перестрелка началась после того, как сотрудники полиции попытались остановить машину, в которой находились нападавшие.

Утверждается, что два преступника сумели скрыться, их разыскивают.

Ранее стали известны детали ликвидации одного из стрелков, напавших на ДПС в Махачкале.