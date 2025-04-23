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В Подмосковье нервничавший мужчина ударил ножом полицейского

В Подмосковье мужчину задержали за нападение на полицейского с ножом
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Shutterstock

Сотрудник подмосковной полиции пострадал во время задержания мужчины. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел в деревне Шеметово. По данным Telegram-канала, сотрудники подразделения по контролю за оборотом запрещенных веществ проводили обход и в какой-то момент обратили внимание на мужчину, который оглядывался и нервничал.

Полицейские попросили показать документы, но в ответ он достал нож и напал на представителя власти, после чего сбежал. В результате полицейский получил травмы, ему понадобилась помощь медиков. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Позже преступника все же задержали, им оказался 37-летний житель Тульской области, сейчас его допрашивают», – сообщается в публикации.

По данным МВД, перед задержанием полицейские показали свои документы, но, когда попросили показать документы мужчину, тот нанес несколько ударов ножом одному из них.

Ранее толпа гаишников пыталась поймать екатеринбуржца с ножом.

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