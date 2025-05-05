Землетрясение произошло в Чили

Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы в Чили. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 18 км к юго-востоку от города Саламанка (население — 13,2 тыс. человек), а очаг залегал на глубине 79 км.

На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала. Власти и экстренные службы продолжают мониторинг ситуации.

2 мая в южной части Чили также произошло землетрясение магнитудой 6,4, которое также ощущалось на юге Аргентины.

23 апреля в Стамбуле произошли землетрясения, магнитуда самого сильного из которых составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы были переведены в повышенный режим готовности. На этом фоне турецкие сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее в США произошло землетрясение.