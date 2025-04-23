«Очень сильно трясло»: в Стамбуле произошло мощное землетрясение

Несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в Управлении чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции (AFAD). Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. Что известно о последствиях ЧП — в материале «Газеты.Ru».

Специалисты Управления чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции сообщили, что всего было несколько мощных толчков. Магнитуда самого сильного составляла 6,2, его зарегистрировали в 12:49.

Первый толчок произошел в 12:13 (магнитуда 3,9). Оба зафиксировали в Мраморном море неподалеку от города Силиври, что примерно в 50 км от центра Стамбула. Чуть позже, в 12:51 и 13:02 зарегистрировали еще два толчка (магнитудой 4,4 и 4,9), оба произошли на окраине Стамбула в районе Бююкчекмедже.

«AFAD и все группы наших соответствующих учреждений начали полевые проверки в связи с землетрясением в Стамбуле, которое ощущалось также в соседних провинциях», — сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети Х.

По данным агентства Anadolu, эпицентр землетрясения находился на глубине около семи километров. Как отметили журналисты, люди начали массово покидать здания и собираться на открытой местности. Телеканал CNN Turk уточнил, что толчки ощущали даже в Анкаре — до Стамбула примерно 300 км.

Последствия ЧП

В результате землетрясения никто не пострадал , сообщили в минздраве Турции.

«В связи с землетрясением, которое произошло в Стамбуле и ощущалось в близлежащих провинциях, мы передаем наши наилучшие пожелания всем нашим гражданам. До сих пор в Центр экстренного вызова 112 и в наши больницы не поступало сообщений о негативных инцидентах. Как министерство, мы внимательно следим за этим процессом в полной координации со всеми нашими соответствующими учреждениями. Удачи нашей стране и нашему народу», — уточнили в министерстве.

Не выявили повреждений и на турецких дорогах.

«В ходе наших первоначальных расследований не было обнаружено никаких повреждений или неблагоприятной ситуации на наших автомагистралях, аэропортах, поездах и метро», — подчеркнул глава министерства транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу.

«Я передаю свои наилучшие пожелания нашим гражданам, мы внимательно следим за развитием событий», — подчеркнул президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным CNN Turk, здания и сооружения также не получили повреждений. Журналисты сообщили лишь об обрушении в заброшенном здании в Айвансарае, там никто не проживал.

«Дом вибрировал и шатался»

Во время землетрясения в Турции находились и российские туристы. Они рассказали «Газете.Ru», что происходит на месте ЧП.

«Я в Стамбуле, в районе Бешикташ Акаретлер. Очень сильный толчок был где-то час назад, длился минуту по ощущениям, но дом очень сильно трясло. Как будто дом вибрировал и шатался. Так как я из Москвы и никогда с таким не сталкивалась, то мягко говоря, была в шоке. Насчет [шатающихся] предметов не обратила внимания, просто ощущение было как в турбулентности», — отметила Татьяна.

По ее словам, паники среди населения нет. Другая россиянка, Дарья, рассказала, что чуть не упала из-за первого, самого мощного подземного толчка.

«Я нахожусь в районе Бейкоз. Частный дом, была на первом этаже. В 12:49 был первый толчок, очень сильный, хотя обычно на первом этаже не так ощущается, как на верхних, я чуть не упала. Вещи попадали. Тряхнуло сильно, но быстро прошло. Через пару минут был второй толчок, но уже не такой сильный. Пока сидим на улице, соседи тоже. Но разрушений нет», — объяснила она.

Представители AFAD призвали жителей Турции быть бдительными и предупредили их, что подземные толчки могут продолжаться. В управлении добавили, что не следует входить в разрушенные дома, а также не стоит находиться рядом с поврежденными зданиями.