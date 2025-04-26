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Жители Ялты ощутили толчки от серии землетрясений

В Крыму зафиксировали три землетрясения
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Depositphotos

В Ялте произошло три землетрясения. Об этом сообщила «Крыму 24» замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И. Вернадского Марина Бондарь.

По ее словам, слабо ощутимые толчки были зафиксированы в районе Учан-Су, самого высокого водопада Крыма.

«Самое сильное — энергетическим классом 8,4, магнитудой — 2,3 (толчки ощущаются людьми на верхних этажах зданий. — «Газета.Ru»). Очаг землетрясений имеет небольшую глубину залегания, поэтому оно было слабо ощутимым для жителей этого района», — отметила Бондарь.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце января в Крыму тоже было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8, эпицентр которого находился в Ялтинском районе. В 4:59 на полуострове начались первые толчки. Это произошло в четырех километрах от сейсмической станции «Ялта». Предварительно, магнитуда землетрясения составила около 2,5–3 в эпицентре. За толчками последовали шесть афтершоков (повторных толчков).

Ранее россияне рассказали о шатающихся и вибрирующих домах из-за землетрясения в Стамбуле.

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