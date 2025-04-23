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«Все ищут, куда бы спрятаться»: очевидцы рассказали о землетрясении в Стамбуле

После землетрясения в Стамбуле образовались пробки на выезде из города
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Murad Sezer/Reuters

Живущая в Стамбуле россиянка рассказала РИА Новости, что во время землетрясения в городе многие выбегали из домов в пижамах.

По ее словам, сначала произошел слабый толчок, а потом — более мощные, которые сильнее всего ощущались в прибрежном районе Силиври. Там никто не пострадал, но мероприятия, приуроченные ко Дню детей 23 апреля, были отменены.

Другие очевидцы сообщили kp.ru, что даже спустя несколько часов после толчков в городе хаос и пробки, поскольку многие пытаются уехать.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Все высыпали на улицу, выбегают на проезжую часть, машины тормозят, все сигналят — страшная суета! Все ищут, куда бы спрятаться. Уже вечер, но до сих пор сидим на улице, ждем», — рассказала Галина.

Она добавила, что горожане боятся новых толчков, а многие даже не рискуют возвращаться в квартиры за теплой одеждой и другими вещами. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупреждают о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призывают власти начать к нему подготовку.

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в Управлении чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции (AFAD). Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности.

Ранее жителей Турции предупредили об опасности нового землетрясения.

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