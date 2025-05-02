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В Чили произошло новое сильное землетрясение

В южной части Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4
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Александр Кряжев/РИА Новости

В южной части Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4, которое также ощущалось на юге Аргентины. Об этом сообщил национальный сейсмологический центр, передает РИА Новости.

По информации центра, подземные толчки были зафиксированы на глубине в 20 км в 13:59 (в 20:59 мск) в 300 км от города Пуэрто-Уильямс.

Днем 2 мая на юге Чили случилось землетрясение магнитудой 7,5 в 218 км от Пуэрто-Уильямса. В связи с этим была объявлена угроза цунами.

23 апреля в Стамбуле произошли землетрясения, магнитуда самого сильного из которых составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы были переведены в повышенный режим готовности. На этом фоне турецкие сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее на юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение.

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