Al Alam: в Иране произошел пожар на заводе по производству мотоциклов в Мешхеде

В иранском Мешхеде произошел пожар на заводе по производству мотоциклов. Об этом сообщает телеканал Al Alam.

Пожарные бригады уже занялись устранением огня. Подробности не сообщаются. О пострадавших и масштабе разрушений сведений нет, однако над строением поднимаются густые клубы черного дыма.

До этого в Иране заявили, что тушение пожара в порту Бендер-Аббаса может занять до 20 дней.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Сотни людей пострадали, некоторых не удалось спасти.

На следующий день президент РФ Владимир Путин поручил направить в Иран самолет-амфибию Бе-200, а также Ил-76 для тушения пожара в порту в Иране. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что поддержка России после взрыва в Иране отражает глубину отношений стран.

Ранее возгорание автомобиля парализовало движение на МКАД.