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Возгорание автомобиля парализовало движение на МКАД

На МКАД пожар в автомобиле затруднил движение транспорта
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 19-го км МКАД произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации источника, в результате возгорания образовалась автомобильная пробка длиной в один километр. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого в Петропавловске-Камчатском внедорожник несколько метров протащил пенсионерку по дороге. Это произошло в 12:20 (3:20 мск) на улице Сахалинская 2/1. При движении задним ходом 53-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на женщину 82 лет, которая шла по парковочной зоне. После ДТП пенсионерка была госпитализирована. Как уточняется, водитель автомобиля в течение года привлекался к административной ответственности 16 раз.

Ранее в Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу и устроила истерику.

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