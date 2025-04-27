Посол Ирана высказался о помощи России в тушении пожара в порту

Джалали: поддержка России после взрыва в Иране отражает глубину отношений стран

Посол Ирана в Москве Казем Джалали в социальной сети X отметил решение Российской Федерации отправить самолеты в исламскую республику для тушения пожара в порту, где произошел взрыв.

«Поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны РФ отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами», — написал дипломат.

27 апреля президент России Владимир Путин поручил направить в Иран самолет-амфибию Бе-200, а также Ил-76 для тушения пожара в порту в Иране.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом. На месте происшествия начался пожар. Кроме того, обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работу гавани после произошедшего приостановили.

Ранее была названа причина взрыва в порту в Иране.