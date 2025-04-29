В Иране назвали сроки тушения пожара в порту Бендер-Аббас

Организация по управлению ЧС: тушение пожара в порту может занять до 20 дней

Тушение пожара в иранском порту Бендер-Аббас может занять от 15 до 20 дней. Об этом заявил официальный представитель Организации по управлению чрезвычайными ситуациями Ирана Хосейн Зафари, передает иранское агентство ILNA.

«Операция по полному тушению пожара может продлиться около 15-20 дней, так как контейнеры необходимо открывать по одному», — сказал он.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Сотни людей пострадали, некоторых не удалось спасти.

На следующий день президент РФ Владимир Путин поручил направить в Иран самолет-амфибию Бе-200, а также Ил-76 для тушения пожара в порту в Иране. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что поддержка России после взрыва в Иране отражает глубину отношений стран.

Ранее власти Ирана назвали причину взрыва в порту Бендер-Аббас.