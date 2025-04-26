Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана выросло

Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана достигло 700

В Иране число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи увеличилось до 700, передает Tasnim.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом. На месте происшествия начался пожар. Кроме того, обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работу порта после произошедшего приостановили. Туда прибыли сотрудники экстренных служб и глава МВД Эскандар Момени. По последним данным, не менее пяти человек получили несовместимые с жизнью травмы.

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