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В Сирии задержали генсека Народного фронта освобождения Палестины

Генсек Народного фронта освобождения Палестины Наджи задержан в Дамаске
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Михаил Алаеддин/РИА Новости

Силы безопасности Сирии задержали генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины — Главного командования Таляля Наджи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сирийское телевидение.

По информации журналистов, генсек организации был задержан в Дамаске. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Телеканал Al Masirah сообщил, что за домом Наджи было установлено видеонаблюдение.

В апреле состоялись переговоры турецкой и российской делегаций в Стамбуле по ближневосточной повестке. Турцию представлял заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз, тогда как Российскую Федерацию — заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

В МИД РФ заявили, что в ходе консультаций в Стамбуле была подчеркнута востребованность усилий сторон для нормализации ситуации в Сирии и необходимость прекращения огня в секторе Газа. Основное внимание было уделено развитию ситуации в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее в Сирии задержали сторонников Асада.

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