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В Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции и РФ

Переговоры делегаций Турции и РФ завершились в Стамбуле
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Depositphotos

Переговоры делегаций Турции и России в Стамбуле по ближневосточной повестке завершились. Об этом РИА Новости сообщил турецкий дипломатический источник.

Консультации по ближневосточной теме начались в Стамбуле в 10:00 по московскому времени, среди прочих тем планировалось обсуждение ситуации в Сирии и Палестине.

В ходе консультаций Турцию представлял заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз, тогда как Российскую Федерацию — заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Собеседник агентства отметил, что в ходе консультаций стороны обменялись мнениями на тему происходящего в Сирии и Палестине. Ожидается совместное заявление для СМИ. Турция уделяет особое внимание консультациям с РФ по ситуации на Ближнем Востоке.

16 апреля сообщалось, что службы безопасности Сирии совместно с министерством обороны предотвратили попытку государственного переворота, организованную группой бывших офицеров сирийской армии.

Ранее Путин назвал решение конфликта Израиля и Палестины.

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