В Сирии задержали сторонников Асада

Силовики нового правительства Сирии задержали в провинции Дейр-эз-Зор четырех лидеров группировок, которые поддерживают бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщил агентству SANA глава управления внутренней безопасности региона Дияа аль-Омар.

По его словам, правоохранители в рамках обеспечения безопасности провели расследование и после скрытого наблюдения задержали «четырех лидеров групп, принадлежащих к остаткам бывшего режима».

Аль-Омар отметил, что задержанные готовили нападения на объекты сирийского правительства, чтобы дестабилизировать ситуацию в Дейр-эз-Зоре.

9 марта агентство SANA сообщило, что конфликт между сирийскими вооруженными силами и сторонниками Асада вспыхнул на газовой электростанции в портовом городе Банияс, который находится в провинции Тартус.

До этого вооруженные столкновения между сторонниками свергнутого президента Асада и новыми властями Сирии возобновились в провинции Латакия и распространились на другие регионы. В ответ на эскалацию насилия департамент общественной безопасности направил подкрепление в район Эль-Кадмуса (провинция Тартус).

Ранее новые власти Сирии объявили в Латакии комендантский час из-за восстания алавитов.