Россия и Турция подчеркнули необходимость стабилизации ситуации в Сирии

В ходе консультаций российской и турецкой делегаций в Стамбуле была подчеркнута востребованность усилий сторон для нормализации ситуации в Сирии и необходимость прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Российскую сторону в консультациях представлял специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, тогда как турецкую — заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз.

В ходе обстоятельного обсуждения основное внимание было уделено развитию ситуации в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта. Также в заявлении говорится, что была озвучена необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

Также сообщалось, что Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

16 апреля сообщалось, что службы безопасности Сирии совместно с министерством обороны предотвратили попытку государственного переворота, организованную группой бывших офицеров сирийской армии.

Ранее Нетаньяху пообещал воевать в Газе до полного уничтожения ХАМАС.