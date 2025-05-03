Семье из поврежденного БПЛА дома в Ростовской области помогут с восстановлением

Власти помогут семье из поселка Целина в Ростовской области, чей дом получил повреждения во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Поможем с его (дома. — «Газета.Ru») восстановлением, направим также единовременные выплаты», — говорится в заявлении.

Кроме того, чиновник рассказал, что внимательно следит за ситуацией с пострадавшими в Краснодарском крае жителями Ростовской области. По его словам, семейная пара с двумя детьми на время майских праздников поехала погостить у родственников в Новороссийске. Но город подвергся атаке дронов, и все четверо получили ранения.

«Отца и младшего ребенка врачи транспортируют в Краснодарскую краевую больницу. Как только позволит их состояние, перевезем их в Ростов-на-Дону», — подчеркнул Слюсарь.

Врио губернатора пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и пообещал, что власти окажут им материальную помощь.

3 мая министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены 170 украинских БПЛА. В частности, в Краснодарском крае и Ростовской области сбили 47 и девять беспилотников соответственно.

При этом в поселке Целина в Ростовской области из-за падения обломков дронов загорелись два жилых дома. Из них эвакуировали семейную пару с ребенком и многодетную семью с тремя детьми.

В Новороссийске в Краснодарском крае, в свою очередь, были повреждены три многоквартирных дома и резервуары на территории зернового терминала. Глава администрации города Андрей Кравченко заявил, что из-за действий украинских войск пострадали пять человек. Четверо из них — жители Ростовской области, писал Telegram-канал Baza.

Ранее в сети появилось видео с атакой БПЛА на жилой дом в Новороссийске.