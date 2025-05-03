Силы ПВО за ночь сбили 170 украинских беспилотников над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 170 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 96 дронов сбили над территорией Республики Крым, 47 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края. Девять беспилотников подавили над территорией Ростовской области, по восемь – над Брянской и Курской областями и два — над территорией Белгородской области.

Также в ведомстве рассказали, что в акватории Черного моря ночью уничтожили 14 украинских безэкипажных катеров. В Минобороны добавили, что силы ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три украинских ракеты «Нептун-МД» над акваторией.

Этой ночью в Новороссийске была зафиксирована одновременная атака беспилотных летательных и морских аппаратов. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам во время воздушной тревоги. При нахождении в здании рекомендовано укрываться в помещениях без окон, а на улице — искать укрытие в подземных переходах или цокольных помещениях. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате атак в больницу попали двое взрослых и два ребенка.

Ранее момент атаки украинского беспилотника на дом в Новороссийске попал на видео.