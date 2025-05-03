Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО за ночь сбили 170 украинских беспилотников над российскими регионами

Минобороны: за ночь над Россией сбили 170 беспилотников ВСУ
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 170 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 96 дронов сбили над территорией Республики Крым, 47 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края. Девять беспилотников подавили над территорией Ростовской области, по восемь – над Брянской и Курской областями и два — над территорией Белгородской области.

Также в ведомстве рассказали, что в акватории Черного моря ночью уничтожили 14 украинских безэкипажных катеров. В Минобороны добавили, что силы ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три украинских ракеты «Нептун-МД» над акваторией.

Этой ночью в Новороссийске была зафиксирована одновременная атака беспилотных летательных и морских аппаратов. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам во время воздушной тревоги. При нахождении в здании рекомендовано укрываться в помещениях без окон, а на улице — искать укрытие в подземных переходах или цокольных помещениях. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате атак в больницу попали двое взрослых и два ребенка.

Ранее момент атаки украинского беспилотника на дом в Новороссийске попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами