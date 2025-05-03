Число пострадавших во время атаки ВСУ на Новороссийск выросло до пяти

Мэр Новороссийска Кравченко: во время атаки дронов ВСУ пострадали пять человек

Число пострадавших в Новороссийске во время ночной атаки Вооруженных сил Украины выросло до пяти. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что среди пострадавших двое детей. Всем пострадавшим помогают медики.

По его словам, во время атаки повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК «Аврора» и на улице Суворовской. Также нашли повреждения в частном секторе Восточного района.

В ночь на 3 мая в Новороссийске была зафиксирована одновременная атака беспилотных летательных и морских аппаратов. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам во время воздушной тревоги. При нахождении в здании рекомендовано укрываться в помещениях без окон, а на улице — искать укрытие в подземных переходах или цокольных помещениях.

Кондратьев добавил, что обломки беспилотников упали и в станице Тамань Темрюкского района, а также в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там повреждены частные дома, информации о пострадавших не поступало.

Ранее после атаки беспилотников в Ростовской области произошло возгорание крыши жилых домов.