Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При падении обломков дронов в ростовском поселке загорелась крыша домов

Врио губернатора Слюсарь: силы ПВО РФ отражают атаки ВСУ на Ростовскую область
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны России отразили атаку беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в результате атаки были уничтожены дроны в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. При этом в поселке Целина из-за падения обломков загорелись крыши двух жилых домов.

Из одного из поврежденных домов эвакуировали семейную пару с ребенком, из соседнего с ним дома — многодетную семью с тремя детьми. Никто из них не пострадал. Власти пообещали оказать помощь пострадавшим.

Перед этим сообщалось о пяти взрывах над Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае.

Ранее в Горловке восемь специалистов МЧС пострадали при атаке украинских дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами