При падении обломков дронов в ростовском поселке загорелась крыша домов

Системы противовоздушной обороны России отразили атаку беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в результате атаки были уничтожены дроны в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. При этом в поселке Целина из-за падения обломков загорелись крыши двух жилых домов.

Из одного из поврежденных домов эвакуировали семейную пару с ребенком, из соседнего с ним дома — многодетную семью с тремя детьми. Никто из них не пострадал. Власти пообещали оказать помощь пострадавшим.

Перед этим сообщалось о пяти взрывах над Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае.

Ранее в Горловке восемь специалистов МЧС пострадали при атаке украинских дронов.