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Появилось видео с атакой украинского БПЛА на жилой дом в Новороссийске

Падение украинского дрона на ЖК «Аврора-2» в Новороссийске засняли на видео

Момент падения украинского дрона на жилой комплекс (ЖК) «Аврора-2» в городе Новороссийске в Краснодарском крае попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

На кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезается в стену дома. После этого происходит взрыв, и на землю начинают падать обломки.

Telegram-канал Baza сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в окно одной из квартир на 12 этаже. В результате в помещении начался пожар.

«Обломками были повреждены несколько автомобилей», — добавили журналисты.

Новороссийск подвергся ударам со стороны украинских войск в ночь на 3 мая. ВСУ атаковали город с помощью морских и воздушных дронов. В связи с этим местные власти призвали граждан соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам, пока действует воздушная тревога.

Позже в Telegram-канале «Новостная панорама» появилась информация, что в результате атаки БПЛА как минимум два жилых дома получили повреждения. В том числе речь идет о ЖК «Аврора».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск.

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