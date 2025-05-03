Появились подробности о пострадавших в результате атаки БПЛА по Новороссийску

BAZA: при атаке БПЛА по Новороссийску пострадала семья из Ростовской области

Во время атаки украинских беспилотников по Новороссийску пострадала семья из Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в Новороссийске повреждены три многоквартирных жилых дома. Пострадали четыре человека: двое взрослых и два ребенка. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным Baza, 40-летние Роман и Кристина с двумя своими детьми (девятилетней девочкой и пятилетним мальчиком) въехали в квартиру в жилом комплексе «Кристалл-3», по которому пришелся удар, 1 мая.

Именно в ту квартиру, где остановилась семья, в ночь на 3 мая влетел украинский дрон. В результате взрыва все члены семьи получили различные травмы и сильные ожоги. Роман и один ребенок сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Кристине делают операцию: помимо ожогов у выявили перелом бедра. Женщина также находится в тяжелом состоянии. Девочка лежит в больнице в состоянии средней тяжести, говорится в сообщении Baza.

Ранее момент атаки украинского беспилотника на дом в Новороссийске попал на видео.