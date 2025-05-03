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В Чили сняли угрозу цунами

Власти Чили отменили угрозу цунами для южного побережья страны
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Depositphotos

Власти Чили отменили угрозу цунами для южного побережья страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой чилийскую государственную службу по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

«Отменяется красный уровень угрозы для побережья региона Магальянес в отношении цунами», — сообщили в пресс-службе чилийского ведомства.

Угроза цунами объявлялась после того, как на юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5. Позднее, после объявления угрозы цунами, произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4.

Также 23 апреля в Стамбуле произошли землетрясения, магнитуда самого сильного из которых составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы были переведены в повышенный режим готовности.

Ранее на юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение.

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