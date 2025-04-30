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На юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение

В южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,5
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Uwe Anspach/Global Look Press

В акватории Тихого океана в 1391 км южнее города Хобарт, расположенного на австралийском острове Тасмания, произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «опустошительное», отметило издание.

Эпицентр землетрясения, которое зафиксировали во вторник, 29 апреля, в 17:54 по московскому времени располагался примерно 234 км восточнее острова Маккуори (Австралия, штат Тасмания).

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

23 апреля несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности.

На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что граждане могут быть спокойны: при последнем землетрясении никто не пострадал, а страна продолжит «оставаться в состоянии боевой готовности 24/7».

Ранее на видео попало, как слоны окружили детенышей во время землетрясения.

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