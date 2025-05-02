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В Чили произошло землетрясение

На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5
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Depositphotos

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на юге Чили, объявлена угроза цунами. Об этом сообщила сейсмологическая служба страны и служба по предупреждению ЧС, передает РИА Новости.

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 8:58 (15:58 по мск) на глубине 10 км. О пострадавших не сообщается.

«Из-за угрозы цунами требуется эвакуация пляжной зоны региона Магальянес», — говорится в сообщении.

23 апреля сообщалось, что землетрясения произошли в Стамбуле. Магнитуда самого сильного составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы были переведены в повышенный режим готовности. 26 апреля стало известно, что по итогам проверки 8367 зданий были выявлены повреждения у 437 из них. В этот же день вблизи Стамбула произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 4,3. Очаг залегал на глубине 7 км.

Ранее на юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение.

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