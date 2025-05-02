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В Латвии хотят запретить русский язык еще в одной сфере

LSM: в Латвии планируют запретить русский язык в банковских приложениях
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saeima.lv

Комиссия парламента (сейма) Латвии по бюджету и финансам одобрила поправки к законодательству, которые запрещают использовать русский язык в мобильных приложениях банков. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.

Согласно этой инициативе, все документы и цифровые интерфейсы для клиентов банков должны быть на латышском языке. В этот список входят мобильные приложения, сайты, а также общение с операторами кол-центров.

Как заявили авторы законопроекта, сейчас в финансовой сфере страны активно используется русский язык, что ослабляет позиции латышского.

В сентябре прошлого года парламент Латвии принял поправки к закону о кредитных учреждениях, запретив использовать русский язык в банкоматах коммерческих банков страны.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в ряде европейских государств русофобия продвигается как государственная политика. По словам российского лидера, в некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают преступления нацистов, но и берут на вооружение их идеологию и методы.

Среди таких государств президент выделил страны Прибалтики, где десятки тысяч людей лишают самых элементарных прав и «объявляют недочеловеками».

Ранее в Латвии решили отказаться от русского языка как второго иностранного в школах.

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