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В Латвии запретили русский язык в банкоматах

Сейм Латвии утвердил запрет на использование в банкоматах русского языка

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Global Look Press

Парламент Латвии (сейм) запретил использование русского языка в банкоматах коммерческих банков страны. Об этом сообщил портал Delfi.

Поправки к закону о кредитных учреждениях, в том числе предполагающие данный запрет, были приняты в окончательном чтении.

Теперь банкоматы должны быть настроены на латышский язык (включая латгальский). Разрешается также использование официальных языков стран-членов Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития или стран-кандидатов.

Поправки, заявляет сейм, обеспечат доступность наличных денег для жителей на всей территории Латвии, где существует проблема с выдачей наличных средств.

В конце августа в Латвии состоялась акция против безальтернативного обучения на госязыке, в которой приняли участие 13 членов Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке.

Ранее Латвия обязала вывезти из страны машины с белорусскими номерами.

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