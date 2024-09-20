В Латвии запретили русский язык в банкоматах

Парламент Латвии (сейм) запретил использование русского языка в банкоматах коммерческих банков страны. Об этом сообщил портал Delfi.
Поправки к закону о кредитных учреждениях, в том числе предполагающие данный запрет, были приняты в окончательном чтении.
Теперь банкоматы должны быть настроены на латышский язык (включая латгальский). Разрешается также использование официальных языков стран-членов Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития или стран-кандидатов.
Поправки, заявляет сейм, обеспечат доступность наличных денег для жителей на всей территории Латвии, где существует проблема с выдачей наличных средств.
В конце августа в Латвии состоялась акция против безальтернативного обучения на госязыке, в которой приняли участие 13 членов Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке.
Ранее Латвия обязала вывезти из страны машины с белорусскими номерами.