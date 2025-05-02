Землетрясение в Стамбуле повредило свыше четырех тысяч зданий

После землетрясения в Стамбуле повреждены 4295 зданий. Об этом сообщил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум, его слова приводит TRT Haber.

«Мы проверили 36 425 зданий, из которых 4295 получили небольшие повреждения», — сказал он.

Землетрясения в Стамбуле произошли 23 апреля. Магнитуда самого сильного составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы были переведены в повышенный режим готовности.

26 апреля Курум сообщил, что по итогам проверки 8367 зданий были выявлены повреждения у 437 из них. В этот же день вблизи Стамбула произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 4,3. Очаг залегал на глубине 7 км.

Ранее сейсмолог предупредил о масштабных последствиях ожидаемого землетрясения в Стамбуле.