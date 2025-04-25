В Стамбуле произошло новое землетрясение

Вблизи Стамбула произошло новое землетрясение. Об этом сообщает Европейско — Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте.

Магнитуда землетрясения составила 4,3. Очаг залегал на глубине 7 км.

По данным РИА Новости, толчки ощущались в самом городе. Отмечается, что паники среди населения нет.

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгер и Нажи Герюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

24 апреля турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан рассказал, что землетрясение, произошедшее в Турции 23 апреля, является предвестником более масштабного сейсмособытия магнитудой 7–7,2, которое, вероятно, произойдет между 2045 и 2075 годами.

Ранее сейсмолог предупредил о масштабных последствиях ожидаемого землетрясения в Стамбуле.