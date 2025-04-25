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Сейсмолог предупредил о масштабных последствиях ожидаемого землетрясения в Стамбуле

Сейсмолог Эйидоган: ожидаемое землетрясение в Стамбуле затронет 25 млн человек
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Bernat Armangue/AP

Мощное землетрясение, которое ожидается в Стамбуле, может обернуться региональной катастрофой, поскольку затронет весь регион Мраморного моря, где проживают более 25 млн человек. Об этом заявил РИА Новости турецкий профессор сейсмологии Халюк Эйидоган.

По его словам, удар стихии почувствуют не только жители Стамбула, но и ряда соседних провинций, включая Бурсу, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли и Ялову.

«Жителям этих провинций, особенно прибрежных зон, необходимо озаботиться подготовкой к землетрясению и возведением устойчивых зданий», — сказал Эйидоган.

24 апреля турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан рассказал, что землетрясение, произошедшее в Турции 23 апреля, является предвестником более масштабного сейсмособытия магнитудой 7–7,2, которое, вероятно, произойдет между 2045 и 2075 годами.

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгер и Нажи Герюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее Эрдоган заявил после землетрясения, что Турция остается в боевой готовности 24/7.

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