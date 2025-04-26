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Землетрясение в Стамбуле повредило сотни зданий

В Стамбуле при землетрясении повреждены около 500 зданий
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Murad Sezer/Reuters

После землетрясения в Стамбуле повреждены около 500 зданий, написал в соцсети X министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

«Согласно результатам проведенной оценки ущерба, в 39 районах Стамбула проверено 8367 зданий, из которых 437 получили небольшие повреждения», — сообщил чиновник и добавил, что оценка ущерба продолжится.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности.

На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что граждане могут быть спокойны: при последнем землетрясении никто не пострадал, а страна продолжит «оставаться в состоянии боевой готовности 24/7».

Ранее россияне рассказали о шатающихся и вибрирующих домах в Стамбуле.

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