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Многочасовая пробка перед Крымским мостом попала на видео

Появилось видео многокилометровой пробки перед Крымским мостом

Появилось видео многокилометровой пробки перед Крымским мостом. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «РИА Новости Крым».

Сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находятся 2 635 автомобилей. Позднее очередь для проезда по Крымскому мосту сократилась до 2,1 тыс. машин. Заторы в районе Крымского моста начали образовываться в ночь на 1 мая. Вдоль трассы, ведущей к Крымскому мосту, установили пункты раздачи питьевой воды и биотуалеты.

Российский союз туриндустрии (РСТ) связал многокилометровую пробку перед Крымским мостом с перераспределением туристических потоков. Причиной стали закрытие части пляжей в Краснодарском крае и ограничения авиасообщения с южными регионами. Организация попросила Минтранс оперативно изучить ситуацию, увеличить пропускную способность контрольных пунктов и оптимизировать транспортные потоки.

Ранее сообщалось, что трассу из Краснодара в Керчь сделают платной.

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