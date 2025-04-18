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Трассу из Краснодара в Керчь сделают платной

Трасса из Краснодара в Керчь станет платной с 22 апреля
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Павел Бедняков/РИА «Новости»

С 22 апреля федеральная трасса А-289 (Краснодар — Славянск-на-КубаниТемрюк — А-290 НовороссийскКерчь) станет платной. Об этом рассказали в пресс-службе ГК «Автодор».

«С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. С 22 апреля 2025 года дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме», — говорится в сообщении.

Стоимость проезда будет зависеть от протяженности участка, по которому проедет машина. Таким образом, стоимость для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей.

18 апреля движение по Крымскому мосту перекрывалось на два часа. Ограничение действовало с 2:26 до 4:14 мск. Ограничения вводятся регулярно из соображений безопасности.

Летом 2023 года, как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Мост атаковали два украинских беспилотника.

Ранее в Оренбургской области на пяти мостах приостановили движение.

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