РСТ попросил увеличить пропускную способность КПП на въезде на Крымский мост

Союз туриндустрии обратился к властям из-за большой пробки перед Крымским мостом

Российский союз туриндустрии (РСТ) связал многокилометровую пробку перед Крымским мостом с перераспределением туристических потоков. Причиной стали закрытие части пляжей в Краснодарском крае и ограничения авиасообщения с южными регионами, сообщается на сайте РСТ.

По данным РСТ, спрос на отдых в Крыму вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

«Инфраструктура полуострова готова принять весь поток туристов», — отметили в организации.

При этом союз призвал путешественников использовать альтернативные маршруты: сухопутные и железнодорожные.

«Просим Минтранс оперативно изучить ситуацию, увеличить пропускную способность контрольных пунктов и оптимизировать транспортные потоки», — заявили в РСТ.

До этого сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находятся 2 635 автомобилей. Позднее очередь для проезда по Крымскому мосту сократилась до 2,1 тыс. машин.

Заторы в районе Крымского моста начали образовываться в ночь на 1 мая.

Ранее перед Крымским мостом установили пункты раздачи питьевой воды.