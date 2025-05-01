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Тысячи машин скопились перед въездами на Крымский мост

Перед въездами на Крымский мост образовались пробки из более трех тысяч машин

Пробки из более чем трех тысяч машин образовались на въездах на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находятся 2 635 транспортных средств. Ожидание около четырех часов», — говорится в посте, опубликованном в 10:03 мск.

Кроме того, пробка наблюдается на въезде на Крымский мост со стороны Керчи. Здесь скопились 450 автомобилей, при этом водителям приходится ждать около двух часов.

Заторы в районе Крымского моста начали образовываться в ночь на 1 мая. В 1:00 мск в очереди со стороны Тамани находились 97 машин, а со стороны Керчи пробки не было.

К 9:00 мск пробка со стороны Тамани увеличилась до 2 132 транспортных средств. На въезде на Крымский мост со стороны Керчи тоже стали скапливаться машины — в тот момент их было 130.

30 апреля на Крымском мосту временно ограничивали движение автомобилей. По какой причине власти приняли данное решение, не сообщалось. При этом граждан, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Ранее на Украине заявили, что готовятся к очередной попытке разрушить Крымский мост.

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