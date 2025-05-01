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Рекордная пробка на подъезде к Крымскому мосту начала сокращаться

Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани начала сокращаться
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередь для проезда по Крымскому мосту сократилась с 2,7 тыс. машин до 2,1 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 2 135 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находятся 2 635 автомобилей.

Заторы в районе Крымского моста начали образовываться в ночь на 1 мая.

30 апреля на Крымском мосту временно ограничивали движение автомобилей. По какой причине власти приняли данное решение, не сообщалось. При этом граждан, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Ранее на Украине заявили, что готовятся к очередной попытке разрушить Крымский мост.

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