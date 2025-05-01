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Никас Сафронов выразил надежду, что написанный им портрет Трампа примирит США и РФ

Reuters: художник Сафронов надеется, что его портрет Трампа примирит США и РФ
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Пресс-служба Никаса Сафронова

Написавший портрет президента США Дональда Трампа художник Никас Сафронов надеется, что его картина поспособствует примирению Вашингтона с Москвой. Об этом пишет агентство Reuters.

По словам Сафронова, президент РФ Владимир Путин рассказал ему о вручении портрета Трампа сразу после того, как это произошло.

«Он поблагодарил меня и сказал, что работа ему понравилась. Это был короткий разговор», — сказал художник.

Он отметил, что не подозревал о том, что картину собираются подарить американскому лидеру, так как портрет у него забирали бывшие клиенты. Впоследствии оказалось, что они связаны с правительством РФ.

Сафронов надеется, что портрет принесет «мир во всем мире» и поможет восстановить отношения двух стран.

22 марта спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Трамп получил портрет в подарок от Путина. По его словам, президент России заказал портрет американского коллеги у ведущего российского художника. Спецпосланник отметил, что Трамп был «по-настоящему тронут».

24 марта Песков подтвердил, что Путин передал Трампу подарок. Пресс-секретарь подчеркнул, что это был личный презент, в связи с чем в Кремле не хотят давать дополнительную информацию.

Впоследствии выяснилось, что портрет написал Никас Сафронов.

Ранее Трамп открыл памятник самому себе.

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