Никас Сафронов выразил надежду, что написанный им портрет Трампа примирит США и РФ

Написавший портрет президента США Дональда Трампа художник Никас Сафронов надеется, что его картина поспособствует примирению Вашингтона с Москвой. Об этом пишет агентство Reuters.
По словам Сафронова, президент РФ Владимир Путин рассказал ему о вручении портрета Трампа сразу после того, как это произошло.
«Он поблагодарил меня и сказал, что работа ему понравилась. Это был короткий разговор», — сказал художник.
Он отметил, что не подозревал о том, что картину собираются подарить американскому лидеру, так как портрет у него забирали бывшие клиенты. Впоследствии оказалось, что они связаны с правительством РФ.
Сафронов надеется, что портрет принесет «мир во всем мире» и поможет восстановить отношения двух стран.
22 марта спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Трамп получил портрет в подарок от Путина. По его словам, президент России заказал портрет американского коллеги у ведущего российского художника. Спецпосланник отметил, что Трамп был «по-настоящему тронут».
24 марта Песков подтвердил, что Путин передал Трампу подарок. Пресс-секретарь подчеркнул, что это был личный презент, в связи с чем в Кремле не хотят давать дополнительную информацию.
Впоследствии выяснилось, что портрет написал Никас Сафронов.
Ранее Трамп открыл памятник самому себе.