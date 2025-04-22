CNN показал портрет, который Путин подарил Трампу. Его написал Никас Сафронов

Автором портрета Дональда Трампа, который был подарен ему от имени президента России Владимира Путина, оказался российский художник Никас Сафронов. Об этом рассказал американский телеканал CNN. В публикации отмечается, что это по-своему неудивительно: Сафронов известен тем, что ранее написал десятки работ с изображением мировых деятелей, включая папу Римского Франциска, президента Индии Нарендру Моди и Ким Чен Ына из Северной Кореи.

Телеканал CNN опубликовал изображение картины, подаренной президенту США Дональду Трампу от имени Владимира Путина. Полотно было передано Трампу в марте 2025 года через его спецпредставителя Стива Уиткоффа, который впоследствии рассказал, что американский лидер был этим «по-настоящему тронут».

«Теперь художник, создавший картину по заказу Кремля, предоставил CNN эксклюзивный взгляд на то, что, по его словам, является портретом», — отмечает телеканал.

На холсте изображен Трамп, поднявший кулак на сцене после неудавшегося покушения на его жизнь на митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания, в июле 2024 года. Позади него развевается флаг Соединенных Штатов, видна статуя Свободы и очертания города. Фотографии с этим жестом Трампа стали одним из важных символов президентской кампании в США.

«Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он вместе с Америкой и вернет то, что она заслуживает», — сказал Никас Сафронов в интервью CNN в Москве.

Художник также рассказал историю создания картины. Однажды его посетили «какие-то люди», которые сказали, что просят его «нарисовать Трампа таким, каким он его видит». Сафронов не знал, кто были эти люди, и даже не пытался установить это, так как у него «есть клиенты, которые не вдаются в подробности». При этом он догадывался, что за ними стоит Кремль.

«Когда я начал писать портрет, я понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать денег, потому что догадывался, для чего нужна эта картина», — сказал художник.

Позже, по его словам, с ним связался сам президент Владимир Путин, который пояснил, что «лестный портрет Трампа был важным шагом в улучшении отношений России с Соединенными Штатами».

CNN отмечает, что портрет кисти Сафронова похож на другую картину, ныне висящую в Большом фойе Белого дома. Ее тоже можно назвать художественной репликой снимков, сделанных фотографами Эваном Вуччи (Associated Press) и Дугом Миллсом (New York Times) на митинге в Пенсильвании. Автор полотна неизвестен, на нем Трамп изображен в том же виде с поднятой рукой. Картина «без особой помпы» появилась на своем месте в пятницу, 11 апреля.

«Готовы отказаться от 20% территории». Сработает ли новый план Трампа по Украине? Президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть содержание нового варианта мирного плана по конфликту... 22 апреля 16:53

Что известно о визите Уиткоффа

О том, что президент России Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу его портрет, стало известно 22 марта из интервью спецпосланника Стива Уиткоффа американскому журналисту Такеру Карлсону. Он пояснил, что картина была передана ему во время визита в Москву 13 марта в качестве «жеста личной симпатии» российского лидера к американскому коллеге.

«Президент Путин заказал у ведущего российского художника прекрасный портрет президента Трампа и фактически вручил его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу. Я привез и передал ему», — заявил спецпосланник.

По его словам, Трамп был «по-настоящему тронут» этим подарком.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прилетел в Москву вечером 13 марта на частном самолете. Как пояснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, во время встречи с Уиткоффом Путин «передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа», после чего в Кремле появились основания «испытывать осторожный оптимизм».

Сегодня помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал новый визит Стива Уиткоффа, которого ожидают в Москве на этой неделе.