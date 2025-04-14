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Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой

Daily Beast: гендиректор Sticker Mule подарил Трампу статую с его фигурой
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Evan Vucci/AP

Генеральный директор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс Нью-Йорка Энтони Константино подарил президенту США Дональду Трампу двухметровый памятник-фигуру политика. Об этом сообщает издание Daily Beast.

«В субботу Константино объявил, что он вручил президенту бронзовый памятник во время посещения гольф-клуба Trump International», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что статуя станет постоянным атрибутом гольф-клуба и будет располагаться между клубным домом и первой лункой 27-луночного поля для гольфа. Статуя получила название «Монумент непокорности». Она расположена на каменном постаменте, на котором выгравировано имя Энтони Константино.

По словам Константино, американский лидер во время вручения подарка был «в счастливом, шутливом настроении, что было приятно видеть».

До этого спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Трамп получил портрет в подарок от президента России Владимира Путина. По его словам, работа была заказана российским лидером у ведущего российского художника. Уиткофф отметил, что Трамп был «по-настоящему тронут».

Ранее на Западе Зеленского сравнили с чемпионским поясом, который он подарил Трампу.

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