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Аэропорт Волгограда переименован в «Сталинград»

ТАСС: командиры экипажей начали говорить аэропорт «Сталинград» вместо Волгограда
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Командиры экипажей во время обращений к пассажирам уже используют название «Международный аэропорт Сталинград» вместо Волгограда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому историческое наименование «Сталинград» официально присвоили международному аэропорту Волгограда (Гумрак).

Просьбу вернуть аэропорту историческое название высказали ветераны Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров передал ее президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал инициативу.

17 апреля сообщалось, что Санкт-Петербург будет временно переименован обратно в Ленинград, но только для пилотов и авиадиспетчеров. Такое решение было принято в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. С 8 по 10 мая все авиадиспетчеры и пилоты самолетов в Пулково будут обязаны называть Петербург Ленинградом.

Утром 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. На борьбу с захватчиками поднялась вся страна. Битва за Москву, блокада Ленинграда, оборона Севастополя, а также Курская, Ржевская и Сталинградская битвы — шаг за шагом Красная Армия отражала удары немецко-фашистских захватчиков, отбрасывая их на запад до самой Победы. Хроника Великой Отечественной войны — в фотогалерее «Газеты.Ru» к 80-летию Победы.

Ранее в Словакии объяснили, что означает приезд Фицо в Москву на 9 Мая.

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80 лет Победы
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