Санкт-Петербург решили переименовать в Ленинград

Санкт-Петербург будет временно переименован обратно в Ленинград, но только для пилотов и авиадиспетчеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на документы.
«Авиадиспетчерам предписано при общении с пилотами, заходящими на посадку в Пулково и пролетающими над городом, использовать позывные Ленинград-Подход и Ленинград-Контроль», — говорится в публикации.
По данным канала, такое решение было принято в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. С 8 по 10 мая все авиадиспетчеры и пилоты самолетов в Пулково будут обязаны называть Петербург Ленинградом.
Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», Волгоград также будет переименован в Сталинград. Пилоты, заходящие на посадку в аэропорт Гумрак, будут говорить авиадиспетчерам «Сталинград-Подход (Контроль)».
Пилот гражданской авиации Максим рассказал в беседе с «Осторожно, новости», что подобная инициатива с переименованием городов к празднику происходит впервые. Пилот назвал инициативу «забавной провокацией».
«Прикольно было бы, если Люфтганза (национальный авиаперевозчик Германии. — «Газета.Ru») на 9 Мая прилетела в Волгоград. Contact Stalingrad tower, please», — отметил собеседник издания.
Утром 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. На борьбу с захватчиками поднялась вся страна. Битва за Москву, блокада Ленинграда, оборона Севастополя, а также Курская, Ржевская и Сталинградская битвы — шаг за шагом Красная Армия отражала удары немецко-фашистских захватчиков и отбрасывала их на запад до самой Победы. Фотохроника Великой Отечественной войны — в галерее «Газеты.Ru» к 80-летию Победы.
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