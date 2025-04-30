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В Словакии объяснили, что означает приезд Фицо в Москву на 9 Мая

Вице-спикер парламента Словаки: Фицо визитом в РФ на 9 Мая отдает честь героям
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Станислав Красильников/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим визитом в Москву на День Победы хочет показать, что Братислава помнит отдавших свои жизни героев Второй мировой войны. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

«Роберт Фицо уже несколько лет достаточно ясно говорит о своем отношении к Российской Федерации. Думаю, что следствием его позиции была и попытка покушения на него в мае прошлого года», — заявил собеседник агентства.

Гашпар добавил, что по соображениям безопасности состав делегации премьер-министра Словакии будет ограничен.

Среди прочего собеседник агентства отметил, что Фицо говорит о необходимости снова наладить торговые, культурные, а также спортивные отношения с Россией на благо обоих государств.

О намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявили лидеры около 20 государств.

В частности, в Москве на 9 Мая помимо Фицо ждут президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама. Кроме того, российскую столицу посетят президент Кубы Мигель Диас-Канель и глава Сербии Александар Вучич, а также министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин. Еще свое участие в параде подтвердил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Ранее стало известно, кто заменит Моди на Параде Победы в Москве.

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