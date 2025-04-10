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«За Родину»: 30 фотографий Великой Отечественной войны

Фотохроника Великой Отечественной войны

Утром 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. На борьбу с захватчиками поднялась вся страна. Битва за Москву, блокада Ленинграда, оборона Севастополя, Курская, Ржевская и Сталинградская битвы — шаг за шагом Красная Армия отражала удары немецко-фашистских захватчиков и отбрасывала их на запад.

Освобождение правобережной Украины, Крыма, Румынии, Болгарии и Югославии, Прибалтики, Польши, Австрии, Венгрии и Чехословакии, штурм Берлина — память об всех этих событиях хранится в воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной, их семьях и на многочисленных снимках.

Фотохроника ВОВ — в галерее «Газеты.Ru» к 80-летию Победы.

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